El díficil arte político de tener razón en el fondo y también en la forma

Son muchos los que consideran que las obras de la compostelana rúa de Concheiros podrían haberse planificado mejor. Sobre todo en los tiempos. No valen excusas con imponderables que en muchas ocasiones no son tales. Pero aún en la crítica política hay que mantener cierta ecuanimidad. El paisaje después de la batalla al que se refiere Navia Rivas quizá no sea la mejor expresión de la realidad de la rúa. Está mal, sí, pero como tantas calles en obras. Cierto es que no parece razonable que todo esté empantanado en pleno Año Santo, por mucho que haya pandemia. Y sobre todo quedan muchas dudas sobre el resultado final. Pero toca mantener la calma. C.R.