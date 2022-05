El duro ‘camino de Raxoi’ empezó ya, la singladura tiene sus dificultades

Arrancó el proceso de las primarias en el PP compostelano y este joven diputado sobradamente preparado aprieta el acelerador para hacerse con el liderazgo de la formación popular en la capital de Galicia. Su contrincante, el médico Fernando Mayo, no le pondrá las cosas fáciles, pero la diferencia a su favor en la recogida de avales, aunque no es un dato definitivo, es una pista muy importante de por dónde van los tiros entre la militancia. Estos apuntan a que Verea es, en estos momentos, el favorito. La dirección del partido también vería con muy buenos ojos su victoria. El camino final no es la presidencia local, sino la toma de Raxoi. Ruta dura como la xacobea. i. i.