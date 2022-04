El equilibrista que se batirá en duelo contra el rey de los malabares

Feijóo se va. Con su peculiar forma lenta y titubeante de irse, pero se va. Desde que lo anunció hasta que se haga efectiva su marcha dará la sensación de que pasó un pequeño abismo, es tanto el sosiego de sus pasos que como tarde un poco más aún le van a cantar aquello de “se va el caimán, se va el caimán”. Pero ir se va. No hay ya una posible vuelta atrás. Le espera la gloria madrileña que ya empezó a disfrutar estas semanas desde Galicia en pequeñas dosis. A partir de ahora, cualquier palabra que salga de su boca será noticia en todos los telediarios. Según cómo se mire, esto puede ser una suerte o una incómoda y excesiva responsabilidad. ¿A quién no le molestaría que le estuviesen grabando continuamente sus palabras? Incluso sus gestos. Poca gente aguantaría un marcaje tan férreo por parte de los modernos smartphones con que trabajan hoy los periodistas, que todo lo registran. Feijóo se encuentra entre esa clase de personas a las que le va esta marcha, el mismo caso en que se puede encajar al que será a partir de ahora su máximo rival, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos clarificarán las posiciones de sus respectivos partidos en un interesante duelo al sol en el que la cuenta atrás ya dio comienzo. Feijóo se va e intentará que Sánchez haga lo propio, aunque sabe que este nunca lo hará por su propia iniciativa. Al líder socialista no vale sólo con matarlo. Hay que rematarlo, enterrarlo y rezar para que no te aparezca su espectro. El político al que se va a enfrentar Feijóo es un resistente nato que, atrincherado en La Moncloa, venderá muy cara su derrota. Y sólo si Sánchez finalmente se va, el camino emprendido hoy por el presidente de la Xunta tendrá un final que le dé sentido. Irse para nada, es tontería. Lo sabe Feijóo, que no dio este paso a la ligera. Es un salto largamente meditado. Tiene algo de acrobático, como el equilibrista que suelta el trapecio en el aire sin antes haberse agarrado al que viene volando. Este ejercicio político que inicia Feijóo exige la excelencia en la coordinación de movimientos.

xosé ramón r. iglesias