El éxito no se logra con cualidades especiales, requiere mucho esfuerzo

Comentó alguien que “el éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización”. Cristina Pato es ejemplo de ello con la virtud de que todo lo que toca lo convierte precisamente en eso, en éxito. Vive a caballo entre Nueva York y Galicia y fue aclamada como “una virtuosa explosión de energía” en las páginas culturales del New York Times por su música. Es artista polifacética y tras debutar como columnista en EL CORREO GALLEGO en 2015 ahora decide dar el salto a la escritura publicando su primera novela en la Editorial Galaxia. El título, No día do seu enterro, invita a sumergirnos en una pieza que será un éxito. s.a.