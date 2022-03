El final de un calvario y la justicia injusta con algunos políticos

Tras dieciséis años ostentando el bastón de mando en la Ciudad de las Muralla, en junio de 2015 a López Orozco no le quedó más remedio que tirar la toalla y renunciar a ser alcalde de nuevo. Lo hizo para facilitar un gobierno progresista en Lugo. Porque ni los tres ediles que entonces tenía Lugonovo ni los dos del BNG estaban dispuestos a que la urbe tuviese un alcalde imputado. Aunque es cierto que las apariencias a veces engañan, el alcalde filósofo no encajó nunca en el perfil de político corrupto. Pero los procesos judiciales en los que se vio inmerso acabaron costándole la carrera política: Orozco se convirtió en una línea roja y se sumó a la lista de políticos víctimas de juicios paralelos e imposiciones que poco tienen que ver con la presunción de inocencia, como ha quedado demostrado ahora. Casi siete años después que aquella renuncia, once desde que comenzó su calvario judicial, la Justicia –que por tardía se vuelve injusta– acaba de dejar impoluto su currículum. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha concluido la investigación sobre la presunta adjudicación fraudulenta, en 2009, del contrato de la ORA y ha exculpado a Orozco de la causa. Era la última que le quedaba pendiente. Ayer escribió un tuit: “Ya están las cosas claras. Ni pruebas, ni indicios, sólo meras sospechas o conjeturas. Así han estado mi familia, mis amigos, muchos ciudadanos, yo mismo, sometidos a una incertidumbre jurídica durante 11 años. Gracias a todos cuantos han confiado en la inocencia que siempre defendí”. Fiel a su estilo, el regidor que presumía de ver su ciudad en obras y de celebrar hasta ocho bodas al día, no gastó ni una palabra para el rencor. Pero, ¿qué dicen ahora quienes forzaron su final político? Su caso vuelve a abrir el debate –deja al menos espacio para la reflexión– sobre la factura personal y profesional que han pagado algunos políticos envueltos en causas judiciales de las que después han salido indemnes, sobre la lentitud de la Justicia, sobre la injusticia en la que pueden incurrir algunos códigos de ética que se aplican en la política y sobre el daño de los juicios paralelos. ¡Ya está bien, nunca más! sabela arias