El gallego, más allá de una asignatura

No sé que tiene esta periodista que realmente acerca a todo el mundo al idioma gallego, un fenómeno que, según constatan todas las estadísticas de usos lingüísticos, no es fácil en el mundo en que vivimos. Interesados y desinteresados en la lengua de Rosalía quedan cautivados con su peculiar Dígocho eu, pronunciado con esa gracia y alegría de la que solo ella es capaz. Arrasa en televisión y en redes sociales, y provoca que se le coja cariño al gallego. ¿Qué aún no la conoces? Mírala y te cautivará. Dígocho eu. r. r.