El gatito al que los leones (y Rihanna) rindieron pleitesía

Hubo un tiempo en el que un traductor metido a entrenador de nombre Jose Mourinho dijo que Karim Benzema era más un gatito que un futbolista. Esa definición coincidió en el tiempo con otra del mejor Leo Messi en la que afirmaba que le gustaría tenerlo a su lado (al francés, no al luso). Es evidente que uno sabe más de fútbol que el otro. El gatito acudió a su cita al refugio de los leones en el nuevo San Mames y salió con la gente puesta en pie tributándole una sonora ovación. No es nada habitual que se premia a un rival que te hace añicos ni que un futbolista del Real Madrid salga ovacionado en el campo con aficionaos que destilan odio contra el equipo de Florentino Pérez. Benzema es un jugador distinto que hace mejores a sus compañeros, es persona fiel a sus principios y, que caray, hasta Rihanna se empeñó en pasar una semana de vacaciones con él. Por alguna razón sería. A.T.