El grito desgarrador de un cómico que hace frente a la barbarie

Si en 1982, desde la histórica Compostela universal y lugar santo de la Cristiandad, el Papa Juan Pablo II lanzaba un grito de alerta a Europa (Un grito lleno de amor, vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes), cuarenta años más tarde, desde Kiev, al otro lado del viejo continente, es el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien advierte de los nuevos peligros bélicos que nos amenazan a todos: “ Mi país sólo es la puerta de Vladímir Putin para entrar en Europa”. Rusia está rememorando las atrocidades de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, algo que creíamos que nunca más tendríamos que contemplar. Qué equivocados nos encontrábamos y qué ingenua fue la Unión Europea con los juegos de guerra que Putin siempre exhibió como método de hacerse temer. El presidente ruso buscó desde el primer minuto de su mandato la recuperación de la gloria de su país más a través del pánico que podía originar en el mundo que por la admiración que podían despertar sus acciones. Nadie lo tomó en serio porque nadie creyó que sus bravatas tuvieran la mínima posibilidad de ser llevadas a cabo. En un país democrático es posible que no, pero Putin fue primero minando la ya escasa democracia y pluralidad de la Rusia postsoviética, para después poner en práctica sus amenazas. Ahora Europa también parece convencerse a sí misma de que no pasará de Ucrania. Y el presidente de esta nación hoy devastada por los ataques nos alerta, “Rusia no se parará en mi país”. Puede sonar a una petición de ayuda desesperada. Pero con Putin ya nos equivocamos antes. Recemos.

eduardo montero