El hombre del rencor por las esquinas sigue sin capacidad de olvido

A José María Aznar nadie le va a decir lo que tiene que beber ni lo que tiene que hablar. Ya siempre se encargó él de dejarlo bien claro, por ejemplo, cuando destrozó la campaña de la DGT estando él todavía en el Gobierno o cada vez que sale a la palestra para enderezar las acciones de los políticos en activo, aunque estos sean sus sucesores en el partido, como Mariano Rajoy o Pablo Casado. A ambos quiso y a ambos despreció. Al primero, lo desdeñó tomando por ahijado a Albert Rivera, lo que demuestra que muy buen ojo no tiene, simplemente le gusta subirse a las olas que prometen romper con éxito; con el segundo, actúa como el Guadiana, aparece a su lado en los buenos momentos, presumiendo orgulloso de que pertenezca a su misma intrafamilia ideológica, y lo abandona cuando el CIS corta en seco sus aspiraciones. Ahora muestra sus preferencias por la madrileña Ayuso, en quien ve reflejada su etapa de presidente en Castilla y León. Todo un guiño a las ambiciones de la reina de Sol, a quien asesora la misma persona que acompañó a Aznar de Valladolid hasta La Moncloa, el inefable trotamundos Miguel Ángel Rodríguez, famoso en Pucela por su cofradía de las Siete Palabras. En Ayuso, como es de su misma cuerda y no vacila como Casado, ve Aznar la posibilidad de encartarse, como en el juego de la brisca, cada vez que quiere saltar a la actualidad. Sólo tiene que seguir su senda, redoblando su apuesta. Es una técnica que también aplica a los temas que le convienen, como si fuese un alma en pena que se reencarna en ellos. Por eso no dejó pasar la oportunidad en la tibia posición de la Iglesia y la patronal sobre los indultos: “No olvidaremos”. O conmigo o contra mí. Sin derecho a pensar.

xosé ramón r. iglesias