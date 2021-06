El hombre que se fue pareciendo al Feijóo que le votó en el 82

Las generales de octubre del 82 pasaron a la historia de España como las elecciones del cambio. En parte, porque ese fue el lexema más importante del elegante lema de campaña del joven candidato socialista, Felipe González; y, sobre todo, porque el PSOE obtuvo una amplísima mayoría absoluta en las urnas (202 diputados) y devolvía el Gobierno a la izquierda después de cinco décadas en que lo había monopolizado la derecha en diferentes formas, ya es sabido que no todas democráticas. En esa cita del 82, el aspirante conservador que hizo frente al héroe de Suresnes se llamaba Manuel Fraga Iribarne, que se presentaba como cabeza de una coalición de partidos unidos en torno al liderazgo de Alianza Popular, fuerza que con el tiempo daría lugar al actual Partido Popular. En esa cita del 82, el hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (que también fue conselleiro y vicepresidente con Fraga) contaba con diecinueve años y era la primera vez que iba a ejercer el voto en unas generales. Apoyó a González, como públicamente tiene reconocido en numerosas ocasiones, lo que no le impidió hacer carrera después en la formación fundada por la persona que representaba la opción que descartó entonces. Un pecado de juventud sin mayor importancia ni trascendencia, se consideraría comúnmente este episodio sobre todo en los círculos más liberales de la política. Nada más lejos de la realidad. Examinando a partir de esa fecha las posteriores trayectorias de Feijóo y Felipe, si a alguno de los dos hay que imputarle ese pecado de juventud, es al abogado sevillano y no al dirigente de os Peares. Con las carreras de ambos en la mano, es sencillo reconocer cómo en aquellos comicios González compareció aún con la personalidad de Isidoro, su nombre clandestino. A medida que fue gobernando, y no digamos ya fuera del Gobierno, fue mostrando su verdadera ideología, muy cercana a la de Feijóo, con quien esta semana compartió podcast.