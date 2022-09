El indulto de Griñán o la patata caliente de cómo aprobarlo sin mojarse

Un indulto para Griñán, este es el lema que próximamente pondrá en el escenario político la ministra de Justicia, alentada por toda la vieja guardia del Partido Socialista que no quiere ver a uno de los suyos durmiendo en la cárcel. Aducen que el expresidente de Andalucía no se llevó ni un sólo euro para su bolsillo y que si falló en la vigilancia para que otros no se lo llevaran no es un caso aislado en la política española: Esperanza Aguirre mucho tampoco debió vigilar cuando tantos de sus consejeros acabaron imputados. Pero doña Espe sorteó el peligro de la cárcel como el de la muerte en el helicóptero. Es especialista. Griñán, torpe para tapar las pruebas. i. i.