El inventor de ZP que no pudo ser profeta en su tierra de conspiraciones

José Blanco lo fue casi todo en la política española. Si acaso, le faltó optar a la Presidencia de la Xunta –ya no digamos ganarla–, como tal vez hubiera sido su deseo. Desde la serena reflexión del que está ya retirado de la política, él está convencido que hubo una conspiración en su contra para que no pudiera cumplir su deseo. Para apartarlo de la vía que había sembrado desde el Ministerio de Fomento –su pacto con Feijóo impulsó el AVE–, pues aunque no es un narcisista, sí tiene un buen concepto de sí mismo y de sus posibilidades en la política. Objetivamente, lo alto que llegó en Madrid dice mucho de su capacidad. Pero de ahí a una conspiración... r. r.