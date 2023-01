El látigo de Carmela Silva escapa de las llamas nada metafóricas que lo rodean

Primero intentan quemarle su casa y luego su coche. Está claro que hay alguien que no quiere bien a este alcalde polémico del PPdeG, famoso entre otras cosas por llamarle “chacha para todo de Abel Caballero” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra. De alguna manera, Gonzalo Durán también sabe incendiar una situación cuando quiere y al final el fuego lo está rodeando en su ayuntamiento con vistas a la ría, que agua no le faltará para apagarlo. Pero en los sabotajes que padece no hay metáfora que valga, las llamas son tan reales como sus comparaciones semánticas figuradas, con la diferencia de que las que sufre queman. ¿Quién estará detrás? a. a.