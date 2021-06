El león que se hace manso gatito al son del Presidente

Lo de los tramos de la luz ha sido un auténtico cachondeo en las redes sociales. Porque la plancha de madrugada da para mucho chascarrillo y mucha risa. Aunque cuando hay que hablar de luces, el protagonista indiscutible, el mayor showman del mundo mundial, es siempre Abel Caballero. A estas alturas, habrán ya visto el meme en el que el regidor que más brilla consulta por teléfono al presidente : “Pedro, ¿que es eso de la hora llana y la hora no sé qué?. Me coincide con las luces...”. No se sabe si en la misma llamada consultaría también si no le queda otra que ‘tragar’ con que el tren veloz de Vigo a Madrid vaya por la variante compostelana de Conxo, una posibilidad que hasta hace días le provocaba sarpullidos. En fin... ¿será como dice Tellado que Caballero es un fiero león cuando ruge contra Feijóo pero un manso gatito que ronronea al son de Sánchez?