El lucero apaga las luces de las primarias, que pasará a oscuras

Abel Caballero, pieza clave en las primarias de los socialistas gallegos en la provincia de Pontevedra, ya anunció que no encenderá las luces en ninguna de las presentaciones de las respectivas campañas que realizarán los dos candidatos a hacerse con la Secretaría Xeral: por el sur, Gonzalo Caballero, aspirante a retener el cargo; y por el norte, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, que cuenta con el favor de Ferraz. Gonzalo contra González, el triunfo de este antropónimo está asegurado. Pero no es lo mismo Caballero que Formoso. Aunque Abel no ilumine a ninguno. x. r.