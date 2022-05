El mandatario al que llamarán Feijóo hasta que haya más rodaje

Horas después de haber tomado posesión ya como nuevo presidente de la Xunta de Galicia, el nombre de Alfonso Rueda todavía figuraba en la página web oficial del Gobierno autonómico como vicepresidente del Ejecutivo gallego. No descarten, incluso, que cuando lean esta breve pieza periodística, todavía se mantenga en www.xunta.gal el nombre de Alberto Núñez Feijóo en lo más alto del escalafón de la máxima institución de nuestra comunidad. Siempre que lo lean hoy, se entiende, que es domingo y seguramente no habrá nadie de guardia para cambiar estas cosas. Porque estas cosas tampoco crean que son tan sencillas de cambiar como a priori parece. En la nomenclatura de la Xunta, obviamente, será una cuestión de horas, pero en la conciencia colectiva de todos los que conforman el pueblo gallego costará un poco más. La imagen y la personalidad de Feijóo están muy incrustadas en las mentes de todos los habitantes de esta comunidad del Noroeste. Fueron trece años de una gestión que siempre recibió la nota máxima en las urnas y no es fácil deshabituarse a un nombre y a una persona con semejante grado de fidelidad entre sus seguidores y, en este caso –para olvidar su rostro–, hasta de sus adversarios o no votantes. Hay anécdotas célebres, como cuando Aznar le llamó González a Zapatero en el Congreso o cuando éste apeló a Rajoy con el nombre de Aznar, que acreditan lo dicho. Puede que estas curiosidades le pasen durante algún tiempo a Rueda porque todo necesita su rodaje. Ayer –y quizá hoy– ya ocurrió en la misma web de la Xunta. Aunque Rueda, al final, marcará su propia ruta. Sin duda alguna. eduardo montero