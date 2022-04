El marcaje a la libertad de opinión, en fuera de juego

Pégale a un niño por decir la verdad y aprenderá a mentir. Hay verdades que duelen, pero una sociedad democrática debe aprender a escucharlas y a convivir con ellas. Cuando se intenta amordazar a quien las expresa en público, algo falla en nuestro sistema de valores. Hablamos de España, siglo XXI. En el contexto del caso al que pronto haremos referencia, el fútbol, aunque fútil y con la trascendencia justa, también es necesario respetar este principio democrático esbozado. La libertad de expresión no se puede coartar por métodos más propios de una dictadura. Que la Federación pretenda castigar al céltico Iago Aspas por definir de manera exacta la actuación arbitral que su equipo sufrió ante el Real Madrid es una involución constitucional. Aunque fuese una opinión, que en este caso no lo es. El peligro no sólo viene del ascenso de Vox. e. m.