El mejor marcador de la ira contenida que puede acabar con Luis Enrique

En los tres últimos partidos de España, el balance de goles le es claramente favorable: cuatro a favor y cero en contra. El problema es que dos acabaron con empate a cero (Portugal y Suecia) y sólo se le marcó a Lituania, cuatro tantos, sí, pero en un partido que por culpa del coronavirus jugaron los sub-21. Los titulares no aciertan y cuando eso pasa el delantero centro no sale bien parado. El lunes el público pitó a Morata, que falló lo que un sub-21 no erraría, pero Luis Enrique dice no estar preocupado. Igual debería estarlo, porque Morata no es la enfermedad, sino el síntoma. Si no lo mejora, merecidos o no, los próximos pitidos se los comerá él.