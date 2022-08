El mismo bautismo de fuego que pasaron todos los presidentes

En noviembre de 2017, tras los inmensos fuegos de aquel octubre rojo que asolaron Galicia por sus cuatro costados, en los que Feijóo denunciaba la existencia de una trama terrorista incendiaria, el líder del PSdeG de entonces, Xaquín Fernández Leiceaga, le respondió con cierta ironía que la banda criminal a la que el presidente apuntaba sería, en todo caso, “la más improbable de la historia”. Una historia que no dejó de repetirse –afortunadamente con menor intensidad– durante todos los veranos siguientes hasta este 2022, en que el nuevo mandatario de la Xunta, Alfonso Rueda, vuelve a insistir en que detrás de tantos incendios está la mano del hombre y una intención criminal evidente. Si es así, ojalá esta vez se pueda investigar de una forma más eficiente que en 2017, cuando aquellas acusaciones de terrorismo incendiario no se plasmaron después en las debidas detenciones que lo demostraran. Lo innegable es que, un año más, “arde Galicia co lume forestal”, que cantaban Os Resentidos, el grupo vigués de Antón Reixa de letras demoledoras, aunque no tanto como la realidad que trataban de expresar. Arde Galicia y a ver si de una vez los culpables se queman en el fuego de la Justicia.

xosé ramón r. iglesias