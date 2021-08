El Monte do Gozo es un lujo para el ‘domingueo’ diario

Pasó tiempos peores. Mucho peores, en realidad, porque el Monte do Gozo quedó en un largo olvido después de su corta época de gloria. Pero al césar lo que es del césar, y aunque ya no dependa de él, fue Román Rodríguez quien lo rescató para los compostelanos de a pie. Hoy en día esas instalaciones son un auténtico lujo, y así lo han asumido muchos de los que a diario dominguean por allí. Deportistas, padres con niños donde pueden desfogarse a gusto o paseantes de perros. No solo se trata de un complejo de primer nivel para grandes conciertos y acontecimientos multitudinarios, cuando puedan regresar, sino que cumplen su función en el día a día. Puede que una ciudad con tantas zonas verdes de calidad no valore lo suficiente lo que tiene en el Monte do Gozo, pero poco a poco se están convirtiendo en un referente para todos. A.S.