El ojo que ve un sudoku de barones donde antes había boinas y birretes

Cómo debe de oler la sangre Ana Pontón, que desde que comenzó este lío del relevo en la Presidencia de la Xunta afiló como nunca sus dardos dialécticos sobre la familia de los populares gallegos. Ayer nos sorprendió con otra de sus píldoras que no suelen pasar desapercibidas y que calan muy bien entre la ciudadanía (este término que tanto le gusta a la izquierda pre-perestroika): en su opinión, el reemplazo en la cúpula del Gobierno gallego se retrasa no porque alguien se haga el remolón a la hora de preparar las maletas, sino por la dificultad de “cadrar o sudoku das baronías do PP”. Lo que boinas y birretes era más de crucigrama. Lo de ahora va de números. a. a.