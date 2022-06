El orgullo de ser forofo del Real Real Madrid, como si fuese mérito exclusivo

Comparte este escritor elevado a la fama recientemente por sus apariciones en El Hormiguero una teoría sobre el madridismo cada vez más extendida, según la cual ser seguidor del Real Madrid no está a la altura de cualquiera. El madridismo sería, según Del Val, algo así como un pueblo elegido, al que no es nada fácil pertenecer. Como broma para provocar a las aficiones contrarias, puede tener un pase. La realidad es que ser del Madrid, o de cualquier otro equipo, lo puede ser todo el mundo, no hay que hacer ningún examen para ello. Los que juegan son los futbolistas, es ahí donde se hace la criba. Lo que no es nada sencillo es trabajar donde triunfa tu pareja. m. g.