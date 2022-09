El Paje que comió migas podemitas y que ahora reniega del plato rojo

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el barón socialista Emiliano García-Page, escribe su apellido con guión, como el nombre de su comunidad, seguramente para no perder el de un antepasado al que tenía en gran estima o tal vez porque le gustase, simplemente, su forma lingüística al salirse de la antroponimia común, tanto en significante como en significado. A Emiliano le complace ser Page y sólo él sabrá realmente porqué. Lo que está claro es no le debe de gustar demasiado su tercer apellido, Sánchez, porque nunca lo utiliza. Puede que para evitar que su filiación se haga demasiado larga y pesada o porque, vaya usted a saber, coincida con el patronímico por el que es más conocido el actual presidente del Gobierno, con el que ya comparte también militancia política. Él insiste en lo personal en distinguirse como Page y no como Sánchez, de la misma manera que también presume de elegir a mejores amigos que Pedro el de La Moncloa. Por eso cada cierto tiempo, de manera cíclica, se atreve a afearle en público al propio presidente las amistades peligrosas que se gasta en el Congreso de los Diputados, esos independentistas vascos y catalanes a los que no les gusta mucha la Constitución Española, así como esos melenudos rojos de la nueva política que encarnan los representantes de Podemos. Para quien no lo conozca, su discurso es impecable y propio del socialismo cristiano que personificaba su mentor, José Bono. Pero quien sepa algo de su pasado reciente encontrará rápido algunas contradicciones en su homilía. Porque mucho antes que Sánchez, el que necesitó pactar con la formación morada que entonces lideraba Pablo Iglesias para poder gobernar fue él. Ocurrió en 2015, tras perder Page las elecciones ante Mª Dolores de Cospedal. Y después, en 2019, se aprovechó de la enorme ola socialista desatada por Pedro Sánchez (dos generales ganó aquel año) para hacerse con la mayoría absoluta. Ahora va de cristiano antiguo quien nunca dejó de ser un converso. Page, a veces, podría escribir su apellido con j.

xosé ramón r. iglesias