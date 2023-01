El Papa al que no costó convencer para que conociese Compostela

Tras un viaje relámpago a Roma para asistir a las exequias del papa al que no le costó convencer para visitar Compostela, monseñor Julián Barrio presidirá este mediodía en la Catedral un funeral por el obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, al que el mundo despidió este jueves con una multitudinaria ceremonia en la plaza de San Pedro del Vaticano. El arzobispo de Santiago guarda muy buenos recuerdos del papa alemán, al que califica como una persona amable y cercana. Seguro que hoy el prelado rememorará algunos de los momentos más significativos de aquel histórico viaje en el que el pontífice ganó las gracias jubilares. No lo hizo así su sucesor. u.s.