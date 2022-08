El pianista afilador saca filo a su ingenio maligno contra la más valedora

El alcalde de Ourense, tal vez aburrido de ocupar todo el espacio físico grotesco y surrealista de su ciudad y alrededores, se dedica ahora a invadir el ciberespacio, donde se permite el lujo de abroncar a los vecinos que lo siguen y le hacen comentarios que no le gustan, y hasta los bloquea para que no le den la vara. Y, en esto, se metió por medio la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, que le reprochó esta actitud de falta de respeto y Jácome, lejos de acobardarse, le pregunta a tan alto cargo que vela por todos que quién le dio vela en este entierro. Todo en redes sociales, espacio singular que, si por el regidor ourensano fuese, sería de lo más asocial. m. g.