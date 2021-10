El Pilatos decisivo se lava las manos en un proceso que no juzga de su mundo

En uno de los interrogatorios más famosos de la historia, Jesucristo se defiende de los delitos de los que le acusan los hebreos contestándole a Poncio Pilatos “mi reino de no es de este mundo”. Es un episodio bíblico que acaba con el gobernador romano lavándose literalmente las manos en señal de que se desatendía de la segura crucifixión que le esperaba al supuesto rey de los judíos. Es una secuencia real o teatral muchas veces reescenificada a lo largo de los siglos, que se repite todas las Semanas Santas en todas las iglesias, aunque una de las versiones que logró más éxito posiblemente fuese la cómica que filmaron los Monty Python en La vida de Brian. La que ahora se apresta a protagonizar el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a propósito de las inminentes primarias del PSdeG para elegir a su secretario xeral, tampoco promete estar nada mal. Como gran novedad, presenta una inesperada modificación en el guión gracias a la cual Caballero hace de Jesucristo y de Pilatos a la vez, un desdoble que le permite afirmar por una parte que su reino no es de este mundo, lo que tampoco extraña demasiado, y por la otra se lava las manos en este proceso interno de su partido que puede perpetuar a su sobrino Gonzalo como líder de los socialistas gallegos o enviarlo directamente a la crucifixión –aunque aquí, por ahora, en versión meramente simbólica–. “Yo no estoy en esto, yo estoy en la alcaldía de Vigo, en la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias y en la Ejecutiva Federal del PSOE. Este es mi ámbito político, el resto lo observo, presto atención, pero ni siquiera entro a valorarlo”, proclamó el Caballero tío mientras se lavaba las manos en la palangana –también imaginaria– en la que se convirtió el PSdeG desde que su secretario de organización, José Antonio Quiroga, tirase de la cadena mientras se le secaban los embalses. Su neutralidad –¿fingida?– podría decantar las primarias, ya que Gonzalo demostró este domingo que en Ourense puede ganar, en Lugo luchará y en A Coruña perderá.

xosé ramón r. iglesias