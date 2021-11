El rápido asturiano y su primo gallego

Definitivamente, el debate de Iago Aspas sí, Iago Aspas no para la selección quedará olvidado si España gana hoy y se mete directamente en el próximo Mundial, hecho que no sería ninguna heroicidad, pues viene siendo habitual desde los años 70. El debate se postergará entre la euforia, con el peligro de que Luis Enrique se olvide de él hasta que sea demasiado tarde. Porque, fases previas aparte, España no gana por su confusión en ataque. Aspas podría iluminarla, pero con Lucho hemos topado. Si está de quiero... e. m.