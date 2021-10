El rápido de Moncloa en movimiento, viene por el aire y se va con el viento

Tras los solemnes discursos de todo el elenco de magníficos oradores y políticos que pasaron por esta nueva edición del Foro La Toja –cuyo castellanismo innecesario afea las buenas intenciones de sus organizadores–, llegó Pedro Sánchez para poner los hechos encima de la mesa. El presidente del Gobierno sabe como nadie que obras son amores y no buenas razones, y tratándose de obras, ninguna que se recuerde más larga que el AVE a Galicia, por eso ningún anuncio era más esperado y causaría más impacto que el de su conclusión. Casi tres décadas después de que el hoy alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo prometiera ya para 1993, tuvo que ser el tercer presidente socialista de la historia reciente de España quien en la pequeña isla de A Toxa anunciase ayer que de una vez por todas la alta velocidad ferroviaria llegará en diciembre hasta este Finisterre en tantas ocasiones discriminado dentro del mapa nacional de infraestructuras. Entonces Abel Caballero cometió un simple error de cálculo, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones con Felipe González, también presente en este Foro, donde dejó magníficas palabras –obras son amores–, nada que el presidente Sánchez no pudiese reparar aterrizando, una vez más en su carrera política, en el momento preciso en el lugar adecuado. Ya me dirán si no es baraka que una obra histórica para la comunidad gallega que llevó más de treinta años realizarla, tiempo que se nos hizo eterno y en el que otros cuatro presidentes del Gobierno de España que invirtieron más que él también tuvieron que lidiar con ella, se acabe justo en tu mandato. Sánchez vuelve a demostrar que tiene el don de la oportunidad, una cualidad genuinamente suya que sin embargo no se manifestó en la campaña de las elecciones gallegas del pasado año. Entonces, Gonzalo Caballero esperaba de él estos golpes de efecto que al final brillaron por su ausencia. Hoy, acosado por el tren puesto en marcha por González Formoso, puede que le llegue ya tarde. Pero es que, en 2020, no había AVE.

xosé ramón r. iglesias