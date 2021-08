El regidor estrella que alumbra la ciudad de las luces

Hubo un tiempo en que Abel Caballero no era el personaje navideño que hoy es, ese alcalde amable y risueño que parece abocado a acabar como una figura más del Portal de Belén, adornando los salones de quienes todavía celebran en sus hogares esas fiestas conmemorativas del nacimiento de Jesucristo. El regidor de Vigo protagonizó su propio nacimiento a la fama cuando Felipe González le nombró ministro de Transportes y Comunicaciones en uno de sus primeros gobiernos, allá por los años ochenta. Era una perfecto desconocido para el gran público y así permaneció cuando abandonó el ministerio después de tres años. Algunos en su pueblo natal, que abandonó pronto para iniciarse en sus laureados estudios de Economía, supieron que era su vecino cuando lo vieron en televisión entregándole en Jerez el galardón acreditativo de campeón de la Vuelta a España a su paisano Álvaro Pino. Tal vez fuese aquel su acto más destacado como ministro, habría que comprobarlo con exactitud. Pero en ese tiempo, 1986, ya no ejercía de ponteareano. Visitaba esa villa a orillas del Tea de vez en cuando para impulsar, casi siempre con escaso éxito, la carrera política de su hermano Gonzalo, que aspiró en varias convocatorias electorales a la alcaldía, pero poco más. Para entonces ya había decidido ser vigués, que ser de ciudad siempre vende más que ser de pueblo, pese a que Vigo, en su etimología latina, signifique aldea. Con el tiempo, aspiró a la Presidencia de la Xunta con un aire de supremacía intelectual que los gallegos no acertaron a ver y por eso lo colocaron como el tercero en discordia por detrás de Manuel Fraga y Xosé Manuel Beiras. Todavía no mostraba síntoma alguno de estar persuadido por el espíritu navideño. Lo suyo debió de ser una conversión como la de Pablo de Tarso. Un halo luminoso que se le cruzó en el camino, le cambió el carácter y le mostró su destino como estrella de la Navidad. En Vigo, por descontado.

xosé ramón r. iglesias