El reiterado dilema sobre el uso (o no) de las mascarillas

Ni admite que vaya a hacerlo ni descarta que lo haga. Obligarnos a volver a las mascarillas es una decisión muy complicada, especialmente si el resto de las comunidades no se suman a la recomendación y si el Ministerio de Sanidad no lo ordena... que no lo hará por el coste electoral que representa. Por eso Julio García Comesaña, el máximo responsable de la sanidad gallega, está en una especie de sinvivir, tiene un dilema por delante. Los expertos ya recomiendan que se vuelva a utilizar el cubrebocas en espacios cerrados y aglomeraciones pero, por ahora, solo la catedral de Santiago impondrá esa norma. Comesaña, por si acaso, ya solo comparece con mascarilla y le pide a sus compañeros en la Xunta que sigan su ejemplo. Quizás pretenda que los ciudadanos imiten a sus gobernantes, lo cual es harto complicado. Mientras tanto a esperar. j.g..