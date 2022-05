El sucio autogol de la vergüenza que el Celta nunca puede encajar

La historia de Santi Mina con el Celta se remonta al fichaje de su padre por el equipo vigués, al que llegó en 1981 procedente del Sabadell. Santiago Mina padre era un central de la vieja escuela – o pasa el balón o pasa el delantero, pero nunca los dos– que no tuvo demasiada suerte con la camiseta celeste. No evitó demasiados goles y tampoco marcó ninguno. Lo mejor que le había legado al Celta, hasta la fecha, era su hijo Santi, delantero aguerrido y pasional que, aun fallando más de lo debido, anotó goles por los dos. Fue un buen complemento de Aspas, un jugador de casa que se perdió en una de las temporadas en que estuvo fuera. Concretamente, en Valencia. Allí sucedió el episodio por el que acaba de ser condenado a cuatro años de cárcel. Abusó de una joven y tras el castigo judicial, el Celta le impone el deportivo y lo aparta del equipo. Por supuesto que Santi Mina tiene todo el derecho a recurrir, pero el Celta, por sus valores, su ética y su compromiso social, ya no puede esperarle más. Los acontecimientos aconsejan que aquí debe acabarse la historia de la saga de los Mina con el Celta. Salvo que aparezca otra generación, la actual hay que saltarla. El que la hace, la paga. Tarjeta roja.

eduardo montero