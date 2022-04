El sueño se hace carne, se eleva y pierde de vista la ciudad de San Caetano

Se hace extraño al escribir arriba el nombre y cargo de este protagonista sentir que de repente te surge la duda entre poner presidente de la Xunta u otra cosa, algo así como presidente temporal de la Xunta, acaso en interinidad o en eventualidad, es difícil encontrar la palabra exacta, la definición perfecta de la situación que vive actualmente Alberto Núñez Feijóo en su relación con los despachos de San Caetano. Sigue siendo el presidente pero en realidad ya casi no lo es, todo el mundo sabe que de forma inminente dejará de serlo y esto en la práctica es una forma de empezar a perder auctoritas. Feijóo atraviesa un ínterin en que su sucesor lo adelantó por la derecha, cuando alguien piensa en la Presidencia de la Xunta es imposible ya evitar que la imagen de Alfonso Rueda le venga a la cabeza. Tal vez al lado de la del propio Feijóo, es cierto, pero esa silueta delgada del vicepresidente se cuela imparable en todos los pensamientos, sobresaliéndole por todos los márgenes al dirigente de Os Peares que hasta ahora acaparaba todos los espacios. Ya se le reconoce más por su presidencia del PP nacional que por comandar la Xunta con un pie dentro y con otro fuera. Podríamos haber puesto “presidente de la Xunta todavía” y este adverbio ya lo diría todo. Podríamos también haber escrito solamente “líder del PP”, pero igual sería rebajar la consideración de la Xunta y si algo nos enseñó o noso Alberto es que para los gallegos la institución autonómica debe de estar por encima de todas las cosas. Podríamos haber rotulado “presidente de la Xunta y del PP”, pero estaríamos haciendo alusión a una acumulación de cargos que sabemos que en la teoría no durará y que en la práctica ya no es tal. Les guste o no que se diga, es obvio que Rueda es ya en estas semana de interregno el que se suelta con la batuta. Como cuando Feijóo realizaba uno de esos viajes a América o a Japón. Sólo que esta vez no volverá. Se va más cerca, pero para siempre. Echará de menos no poder estrenar la Ciudad de San Caetano, que suena a Ciudad de vacaciones, pero no lo es.

xosé ramón r. iglesias