El tercer hombre asume galones en el universo de Rueda

Como se esperaba, el nuevo presidente de la Xunta mostró generosidad con su tropa en su primer acto tras su toma de posesión: todos siguen en sus cargos y el vicepresidente segundo sube un escalón, igual que lo avanzó él tras la marcha de Feijóo. De Francisco Conde, Rueda ya había dicho que era “imprescindible” –aunque al final parece que lo fueron todos– y ahora lo convirtió en su sustituto en los días en que él no pueda estar al frente del Gobierno autonómico. En 2012, Conde había protagonizado el único cambio en el Ejecutivo de Feijóo, al sustituir en Economía a Javier Guerra, después de las elecciones de ese año. Desde entonces, no hizo más que ganar peso en el Gabinete, en el que siempre fue uña y carne con el mandatario de Os Peares. Su llegada a la Vicepresidencia segunda, hace dos años, disparó los rumores que lo situaban incluso por encima de Rueda en la carrera por la sucesión, pero este monfortino doctor en Economía y brillante en la gestión del día a día nunca manifestó deseo alguno de entrar en esa disputa. Pasar de ser el tercer hombre de la Xunta al segundo no lo cambiará. Lo suyo es velar por la economía gallega.

eduardo montero