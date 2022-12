El trabajoso objetivo de mantener o aumentar el padrón de habitantes

Según los datos que obran en poder del Ayuntamiento, Lalín cerrará el año con un total de 20.201 habitantes, es decir, podrá, aunque por poco, mantener la categoría y no perderá ayudas. “Algo é algo, gustaríame ter 25.000 para estar máis tranquilo pero non nos podemos queixar. Isto é grazas á xente de fora”, declaraba a los medios el alcalde lalinense, el popular José Crespo, que achaca a la baja natalidad el escaso crecimiento poblacional. Y es que por cada lalinense que nace mueren tres, “e iso é que, ou vén xente de fóra ou non damos mantido os habitantes. A natalidade corrixirase en Lalín cando se corrixa no resto de Galicia”, se lamenta. s. e