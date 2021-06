El trienio sanchista ya no estudia la anatomía de Brey, su gran víctima

“Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”. No me digan que no añoran estos hermosos trabalenguas de Mariano Rajoy Brey; no me digan, en general, que no echan de menos a este pontevedrés non grato en su tierra –donde además le zurraron de lo lindo–, en este yermo de buenas frases en que se convirtió la política española tras su abrupta marcha. Cualquier enunciado ininteligible de Rajoy tenía más clase y más sustancia que la mejor expresión de la que son capaces los políticos de la primera línea de hoy. Sean de derechas o de izquierdas. “Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político”. Grandiosa esta perla que le soltó a Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso en la moción de censura que le presentó a modo de calentamiento de motores para la que posteriormente la izquierda presentó de verdad. Porque la manera inesperada en que abatieron a Rajoy tuvo mucho de pequeña traición a la mejor tradición parlamentaria española, donde hasta ese día habían naufragado todas las censuras que las olas partidistas habían impulsado hasta las orillas de los escaños. Pero aquel tsunami de Sánchez &Redondo nadie lo vio venir y se llevó por delante a Rajoy y con él a toda una forma de comunicación política que con él parece haberse extinguido para siempre. Fue un pionero en la invención del plasma para no tener que soportar preguntas inoportunas, un modelo que su sustituto, Pablo Casado, evolucionó hacia las ruedas de prensa con público militante que abuchea al periodista cuando la cuestión planteada resulta impertinente. Juzguen ustedes si el sistema de Mariano no era más higiénico y menos polémico, pues ni siquiera había lugar a poder protestar.

Estos días en que Sánchez celebra los tres años de su aterrizaje en La Moncloa, da pena comprobar que nadie se acuerda ya de Rajoy. Tres años hace de aquella tarde en que se marchó a tomar sus merecidos Macallan, dejando a Sánchez con sus toros de Guisando.