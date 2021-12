El valor de tender puentes frente al que levanta muros

No hace muchas lunas en esta misma página nos aventurábamos a anticipar que estaba llamada a ser una parte muy importante en el futuro del socialismo gallego. Detrás de su aspecto tranquilo, prefiere tender puentes antes que construir murallas a pesar de ser la alcaldesa de la ciudad amurallada, se encuentra un mujer de carácter, fuertemente preparada, con vocación europeísta y acreditadas dotes de gestión. Incluso salió indemne del maremagnum que provocó la jueza Pilar de Lara con sus investigaciones en el concello o en la diputación. Lara Méndez López va a ser algo más que la vicesecretaria xeral de Valentín González Formoso; tiene visibilidad pública y más que va a sumar como presidenta del Eixo Atlántico este próximo año. Son bazas que no deben olvidarse. ¿Nos aventuramos a hacer un nuevo pronóstico en clave autonómica? Aún hay tiempo, pero... A.T.