El vicio de seguir con el sostenella y no enmendalla

“En un horizonte como este, en el que tenemos que reforzar los planes de contingencia, como nos recuerda la Comisión Europea, es bueno que el operador del sistema (...), que vela porque pueda responderse de manera anticipada a cualquier escenario de riesgo, valore si en un escenario como este las cosas han cambiado y se tiene que introducir algún limite adicional al cierre de la central térmica de As Pontes”. Todo lo anterior lo dijo Teresa Ribera, una política incapaz de decir las cosas por su nombre y de darse cuenta de que con el precio de la energía instalado por encima de los 300 euros Mwh y la inflación superando los dos dígitos, por culpa de energías y carburantes, lo mejor es reconocer las cosas, decir “nos hemos apresurado” (si les molesta reconocer que se han equivocado) y hacerlo mejor. Pero, no. Se empeñan en sostenella y no enmendalla. j.a.