Embarcacións que crearon vínculos

O papel das embarcacións no movemento socioeconómico entre as dúas bandas da ría da Arousa entre finais do século XIX e mediados do XX centra o último libro de Manuel Gago Pérez, Galeóns, vapores e motoras, que se presentou este venres na Pobra do Caramiñal. Unha interesante investigación para achegar ó público outro cariz do vínculo co mar entre as dúas marxes, sobre todo por cuestións comerciais e laborais. Unha relación que Gago pon en valor para que, máis alá da tradición oral, quede rexistrada para sempre. s. s.