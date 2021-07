En galego, como che soa? Ben, pero todo proselitismo é pouco

“¿Como lle din? ¡Quin! ¿Como lle chaman? ¡Quintana!”. Quen recorde este estribillo que levantou pasións nas eleccións autonómicas de 2009, aínda que non tantas como para gañar –foron as mesmas que lle serviron a Feijóo para regresar ao Goberno da Xunta–, comprenderá que as verbas de Ana Pontón recordando que o galego vale ata para o reguetón eran, en realidade, innecesarias. Con ese himno electoral está todo dito. Por descartado que o galego vale para todo, así como a portavoz do BNG, unha líder política bulebule que parece non querer ir de vacacións. O galego urxe, niso ten toda a razón.