En los tiempos muertos del señor de Moncloa puede fluir la gloria

Un personaje como Pedro Sánchez es muy agradecido para los opinadores de la prensa porque siempre hay algo que decir de él. Incluso en aquellos días en que parece que no hace absolutamente nada –que no se crean que son la mayoría– es un filón para los periodistas en general, pero mayormente para los que escriben opinión. Pongamos por caso un día en que el presidente se levanta de su famoso colchón de La Moncloa sin ánimo de hacer nada –cuántos días habrá tenido así, como la mayoría de los españoles, seamos sinceros–. Eso no es óbice para que un buen columnista quite partido incluso a su nadería de jornada, pues puede, por ejemplo, centrarse en que un día de Sánchez sin pegar palo al agua puede ser un grandioso día para mucha gente que depende de lo que él haga, y relacionar amena y felizmente ambos hechos. Si lo consigue, demostraría cuán provechoso puede llegar a ser que el actual presidente socialista se quede parado como un reloj averiado en su habitación en vez de cumplir puntual con su horario de trabajo. En ocasiones, aprobar nuevas leyes no mejora la situación. Ocurre cuando la norma anterior es más adecuada. O cuando el presidente tampoco mejora a su antecesor.

eduardo montero