En política no hay nada más complicado que eliminar la hipocresía

“No hay nada más hipócrita que la eliminación de la hipocresía”, reflexionaba Friedrich Nietzsche señalando que algunas personas aunque tratan de ocultar su falsedad acaban siempre siendo delatados por sus actos. Algo así debe de pensar José Manuel Lage Tuñas, secretario de Organización del PSdeG, ante el envite que está lanzando Gonzalo Caballero a la dirección del partido. Una situación que requiere emplear puño de hierro en guante de seda por las dificultades que plantea un exsecretario xeral que se define “leal y de partido” pero no deja de maniobrar, de frma directa o a través de personas interpuestas.

Valentín González Formoso, que es político sin estridencias, no quiere a Gonzalo como portavoz parlamentario y en la cúpula actual de los socialistas gallegos nadie desea que siga en el puesto. No se fían de él. Caballero, por su parte, hace cuentas de los apoyos que recibió y piensa que esos leales le seguirán hasta al final. Algunos quedaron por el camino mientras otros siguen sus pasos y no dudan en demostrarlo. Se está viendo ante las renovaciones provinciales.

Lage Tuñas fue pieza a abatir por la anterior dirección, incluso con métodos cuestionables por invadir la esfera de lo personal, y ahora le corresponde manejar una incómoda situación. A él le gustaría ser más contundente ante algunos movimientos que se están produciendo, pero tiene que guardar las formas por mucho que la decisión esté tomada y todos los protagonistas la conozcan.

Gonzalo Caballero va a ser duro de pelar. Luchará por mantenerse como portavoz hasta el último día, consciente de la visibilidad que le da ese puesto una vez que tiene decidido presentarse a las primarias cuando toque elegir candidato a la presidencia de la Xunta. El secretario de Organización trabaja para relevarlo hasta ahora en silencio pero a la vuelta de la esquina los hipócritas, como decía Nietzsche, deberán sacarse las caretas. El tiempo se agota y eso lo saben todos los protagonistas. a. Trabanca