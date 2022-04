En pos de una quinta mayoría que el patrón mayor no pudo firmar

Las cosas, no por sabidas, dejan de necesitar una confirmación oficial. Es el caso de la candidatura de Alfonso Rueda para presidir el PPdeG, no quedaba un alma en la Galicia política que no conociese la noticia, pero el interesado salió ayer a ratificarlo de manera solemne ante su parroquia de Pontevedra. El lugar escogido es importante, tal vez lo más significativo de este acto donde se anunció lo que ya dominaba todo el mundo y que el protagonista insistió en que fuese en esa Pontevedra que lo vio nacer, donde le gritaron “¡presidente, presidente!”, seguramente pensando más en el otro cargo que heredará de Feijóo, que lo convertirá en la cabeza de la Xunta, que en el que en realidad anunciaba, ser el patrón máximo de los populares. “Nunca na miña vida busquei o que vou ser agora”, confesó en un alarde de sinceridad que también casi sobraba, pues nadie de los presentes era desconocedor de que una de sus grandes virtudes es la humildad. Y como esconder tampoco se esconde, ayer fue él mismo quién se autoimpuso un reto de altura: firmar la quinta mayoría absoluta consecutiva para la Xunta. Una aspiración que ni Fraga fue capaz de plasmarla en las urnas, pero una intención que también ya se sabía. El tema va a ser confirmarla después en el campo de batalla.

eduardo montero