En sus manos está que el proyecto de Yolanda Díaz no descarrile ya

Esta politóloga de Algeciras encabezará el estreno de lo más parecido que por ahora hubo en la arena electoral al proyecto que quiere impulsar Yolanda Díaz. Pertenece a Izquierda Unida y su talante es casi idéntico al de la vicepresidenta segunda del Gobierno, de la que dice sentirse muy orgullosa. Representará el sentir de seis formaciones situadas a la izquierda del PSOE, aunque Podemos no llegase a firmar la coalición por demorarse más allá del tiempo establecido. La tarea que le encomiendan no es fácil, además de no estrellarse (lo que ya tendría su mérito), le piden algo más para que Yolanda pueda despegar. Claro que siempre tendrá su ayuda. i. i.