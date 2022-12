En un lugar de Toledo un socialista sin mancha se flagela buscando votos

En la sede central socialista de Ferraz ya hay demasiados dirigentes del partido que piensan que lo de Page no tiene un pase. Junto a ellos, hay otros que callan (que no quiere decir que otorguen) porque saben que toda la palabrería del presidente manchego contra las decisiones más polémicas de Sánchez, todas estas cuestiones donde Emiliano se hace más popular que socialista, obedecen a la proximidad de las elecciones autonómicas y a la necesidad que tiene de frenar la subida del PP en su comunidad. Que Page critique a su presidente es una buena noticia para Feijóo, no por el lío que monta en el PSOE, sino porque evidencia que el PP asciende cada día más. a. a.