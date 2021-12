Encantada con una situación que debería ser muy incómoda

Llega hoy Reyes maroto a Galicia para reunirse con los alcaldes de a Mariña y asistir a la firma de acuerdo con Alcoa que permitirá a la multinacional norteamericana paralizar las cubas durante dos años con el compromiso de que no haya ningún despido colectivo. Fueron los trabajadores, agotados, quienes decidieron borrar la línea roja que habían marcado y garantizarse los salarios durante esos 24 meses en los que cobrarán pero no podrán trabajar. Situación extraña que despierta muchos recelos y que no debería aleghrar tanto al Gobierno. Había otras alternativas que se desecharon. No todo era culpa de Alcoa y se sienta otro gravísimo precedente. a.T.