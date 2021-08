Encuentros del PP en la tercera fase: de Madrid al rural de Cotobade

Tras el inesperado parón del pasado año a causa del coronavirus –que esta semana ataca con virulencia en Cerdedo-Cotobade, el lugar elegido por los populares–, Pablo Casado recupera la tradición marianista de organizar la fiesta de apertura del curso político en Galicia. El solemne acto, que se empezó celebrando en el castillo de Soutomaior, tendrá lugar este fin de semana en la carballeira de san Xusto, entre prados y arboledas que no son el hábitat natural de urbanitas como el propio presidente del PP o la reina de Sol, Díaz Ayuso, que todavía no aseguró su presencia pero que en el caso de que finalmente viniese podría actuar como protagonista de un espectáculo muy interesante como sería comprobar cómo se desenvuelve ella entre los pinares que mueve el viento, esparciendo el intenso olor a heno de estas verdes tierras y también, por qué no decirlo, el peculiar aroma del líquido que suelta el estiércol de los animales domesticados. Que no se nos malinterprete, la importancia de esta improvisada postal que acabamos de dibujar no reside en la posible reacción de Ayuso ante algún elemento perfumado adverso que hemos descrito, que nadie demostró más naturalidad que ella jugando en cualquier tipo de campo y más en los ajenos, sino en las conclusiones que se podrían extraer de su inédita andadura por las corredoiras, contemplada como un ejercicio demoscópico de suma trascendencia para el futuro de España. Porque que la presidenta madrileña conecta perfectamente con los votantes de ciudad es un hecho irrefutable que las elecciones pasadas de mayo sólo hicieron confirmar, pero si encima demuestra iguales dotes de persuasión entre las gentes del rural, entonces que Casado primero y Sánchez después se preparen para dejar paso a la venidera ocupante de La Moncloa, donde cambiará el colchón rojo del mandatario socialista por otro más de su gusto, pero sin modificar los hábitos más arraigados en la ciudadanía: cañas en las urbes y vinos del país en el rural. Y Casado, discurseando para las avecillas.



Xosé Ramón R. Iglesias