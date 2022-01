Epicuro y Espinoza no se estudiaban en Cambridge y Essex en tiempos de Abel

Epicuro de Samos decía que “cada mañana la amistad recorre la tierra para despertar a los hombrees , de modo que puedan hacerse felices recíprocamente” mientras que Baruh Spinoza defendía que “a la felicidad se llega por la vía de la alegría desbordante y de la acción. Hay que saber descartar los encuentros tristes, reconocer aquellas cosas que nos convienen y transformar lo inevitable que nos es contrario: en definitiva, cargarse de buen humor y gozar del conocimiento de uno mismo y de los demás”. Abel Caballero, economista formado en Cambridge y Essex, es otra cosa. se podría definir como un pragmático desencantado que no logra encontrar su lugar. Lo cual puede extrañar ya que se convirtió en el alcalde más votado en la principal ciudad de Galicia. En vez de alegrarse y ser feliz, como defendían Epicuro y Spinoza opta por sacar a pasear su sempiterno malhumor (aunque ante las cámaras de variedades juegue a parecer simpático) cuando las cosas se le tuercen expande esa infelicidad que lleva dentro por todas partes; especialmente si por medio andan Alberto Núñez Feijóo, la Xunta y el Camino de Santiago.

Abel Caballero es incapaz de sacudirse, de sacarse de encima, el estigma de haber sido rechazado por la inmensa mayoría de los gallegos. Ocurrió en las autonómicas de 1997 cuando se presentó como candidato del PSdeG, en coalición con EU-EG y recibió el mayor varapalo de los socialistas gallegos. Sus 13 diputados, los otros dos eran de EU, es una cifra que incluso superó su sobrino Gonzalo Caballero en 2020.

Tanta desazón le provocó a Abel, formado en Cambridge y Essex, que se sumió en una profunda depresión que le llevó a dejar la política y refugiarse en la Universidad de Vigo. Antes de su vuelta como candidato municipal (2007) incluso tuvo tiempo de escribir tres novelas, con títulos que mejor es no recordar. Ahora, en vez de estar alegre y feliz, como recomiendan los dos filósofos, se avinagra y opta por la confrontación. ¿Será qué el invento navideño no está funcionando o se da cuenta de que ese despliegue tiene mucha culpa de lo que ocurre en el área sanitaria de Vigo, líder en contagios por covid? ¿Su formación británica le impide valorar el impacto del Camino de Santiago? O simplemente que no lo puede evitar. A. TRABANCA