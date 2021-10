Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y miel

Esta es la historia de una inimaginable legislatura, de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo despacho de una gran ciudad gallega. A nadie medianamente informado le será difícil despejar las incógnitas, si como pista decimos que la especialidad musical de Abel Caballero se circunscribe únicamente a la guitarra. Efectivamente, han acertado, nuestro hombre de hoy es Gonzalo Pérez Jácome y ese despacho en que el alcalde plantó un piano es el de Ourense. Hasta donde se sabe, el instrumento es de su propiedad y por el momento no le supone ni un euro de gasto al ayuntamiento que dirige, por lo que su extraño aterrizaje allí hay que analizarlo simplemente como una metáfora más de su surrealista gobernar. Pero una metáfora muy reveladora de la personalidad del Jácome regidor –que no es la misma que la del Jácome edil en la oposición– y que muchos en su ciudad no aciertan a comprender: este alcalde es un solista al que se le entiende mejor cuando aporrea las teclas de su piano que cuando da ruedas de prensa. En Ourense, como en el tema de Billy Joe que en España popularizó Ana Belén, “hay un hombre aferrado a un piano/ la emoción empapada en alcohol/ y una voz que le dice: “pareces cansado/ y aún no ha salido ni el sol”. Acierten a despejar las incógnitas metafóricas y encontrarán a Jácome. x. r. r. i.