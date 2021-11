¿Es Verónica Forqué una actriz de primera? para gustos están los colores

Cineuropa es un festival estupendo gracias, sobre todo, a que su director tiene un talento muy especial, sabe husmear en creaciones a las que casi nadie hace caso y descubre joyas que quedarían ocultas por siempre jamás si no hubiese buceadores capaces de escapar, como él, de una superficie dominada por la mediocridad. Como sobre gustos no hay nada escrito, sus razones fundadas tendrá también para tener en tan alta estima profesional a Verónica Forqué, que el próximo día 16 recibirá el premio del festival por su dilatada carrera como actriz al lado, con frecuencia, de directores tan sobrevalorados como Pedro Almodóvar. Lo dicho: sobre gustos no hay nada escrito. D. P