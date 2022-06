Escribir novelas no es exactamente crónica, pero puede ser más real

La señora Potter no es exactamente Santa Claus es un título sugerente. Puede que denote que su autora, Laura Fernández, viene del mundo del periodismo, donde un buen título siempre fue fundamental para atraer a los lectores en papel, no digamos ya ahora en los diarios online. Luego, obviamente, lo que se valora es que la información, la opinión o, en este caso, la novela estén a la altura de la insinuación epigráfica. En La señora Potter no es exactamente Santa Claus el contenido supera las expectativas. Justificadamente, es una de las novelas más leídas y premiadas del año. A la autora, la realidad se le hacía increíble y se inventó con éxito una propia. d. A.